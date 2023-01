Haddad reforça que governo pretende votar reforma tributária no 1º semestre

Daniel Tozzi Mendes e Aline Bronzati (enviada especial) (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), reforçou nesta terça-feira, 17, que o governo pretende votar uma primeira proposta de reforma tributária ainda no primeiro semestre do ano, com enfoque no consumo. De acordo com Haddad, a ideia é que, no segundo semestre, seja colocada em pauta uma segunda proposta de reforma tributária, focada na renda.

Segundo ele, as propostas de reforma tributária e o pacote de medidas anunciadas na última semana para aumentar a arrecadação e reduzir o déficit fiscal visam um objetivo altamente compreensível e fácil de atingir, mas o governo quer ir além dessas medidas.

Na sequência, Haddad ainda destacou outros planos da administração petista, como uma agenda de reindustrialização voltada para a sustentabilidade ambiental e uma política de integração com os outros governos progressistas da América Latina.