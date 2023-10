Haddad: Plataforma do Desenrola pode ser usada em eventual programa voltado ao campo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 23, que colocou à disposição futura do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) a plataforma que hoje é usada para o programa de renegociação de dívidas Desenrola. O ministro do MDA, Paulo Teixeira, conversa nesta noite com Haddad sobre a possibilidade de o governo lançar um 'Desenrola' voltado aos débitos de produtores rurais. Como mostrou o

(sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Teixeira afirmou após o encontro que Haddad recebeu a proposta com "bons olhos" e que teria autorizado uma equipe a iniciar os estudos sobre a alternativa. Ao ser questionado sobre o assunto, o ministro da Fazenda ponderou que atualmente a plataforma do Desenrola está sendo utilizada, mas indicou que a ferramenta poderá ser usada no futuro para eventuais outros programas. "Falamos de programa para desenrolar dívidas do pequeno produtor. Eu disse a ele Paulo Teixeira que a plataforma, que pode ser utilizada para frente, está sendo usada para o que está em renegociação. Mas falei a ele que a plataforma é um ativo que pode ser mobilizado para outras renegociações. Então coloquei à disposição do MDA para o futuro a mesma plataforma construída para o atual Desenrola", disse Haddad.