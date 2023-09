Haddad: Perseguir meta fiscal demonstra seriedade do País com as contas públicas

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reforçou quinta-feira, 21, que "perseguir" a meta fiscal estabelecida pelo governo é "importante" porque demonstra a seriedade do País com as contas públicas. O ministro foi questionado sobre a menção ao compromisso feita no comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), do Banco Central, que alertou para a importância do resultado, sob pena de limitar a queda dos juros. "Perseguir meta fiscal, como diz o comunicado, é importante porque demonstra a seriedade do País com as contas públicas", respondeu Haddad, para quem o Brasil ainda tem um cenário mais confortável que outros países. Ao fazer a defesa, Haddad também voltou a apontar a necessidade de apoio do Congresso no cumprimento da meta, no sentido de que o Parlamento não aprove novas despesas e desonerações. Como mostrou hoje o

