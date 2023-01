Haddad participará de reunião na Fiesp, após acordo de paz entre Josué e Skaf

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

Um dia após o acordo de pacificação na entidade entre o presidente Josué Gomes da Silva e o ex Paulo Skaf, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) confirmou nesta sexta-feira, 27, a visita à sede da entidade, na segunda-feira, 30, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O convite do encontro, que já tinha sido marcado em meio à disputa pelo comando da federação, foi enviado hoje à imprensa, que poderá acompanhá-lo. Haddad participará da reunião de diretoria da Fiesp, marcada para as 11h de segunda-feira. É esperado que o presidente da Fiesp use o evento para se reconciliar com representantes de sindicatos que tentaram destituí-lo do cargo na semana passada.