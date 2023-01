Haddad participa do Fórum Econômico Mundial em Davos na próxima semana

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fará sua primeira viagem internacional à frente do cargo na próxima semana. Segundo despacho publicado em edição extra do Diário Oficial da União de quarta-feira, 11, o ministro participará de compromissos relacionados ao Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. A viagem está prevista para o período de 15 a 19 de janeiro.

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, também participará do Fórum. A viagem dela, também autorizada em despacho no Diário Oficial da União, está prevista para o período de 14 a 20 de janeiro.

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, também tem viagem programada para o exterior na próxima semana, de 19 a 23 de janeiro. O ministro irá para Berlim, na Alemanha, participar de reunião de ministros da Agricultura no âmbito do evento Global Forum for Food and Agriculture 2023. Além disso, segundo o despacho no DOU, Fávaro terá reunião com autoridade da área de Agricultura na Alemanha, "visando o aprofundamento das relações bilaterais e andamento da pauta comercial e de assuntos sanitários e fitossanitários em ambos os países".