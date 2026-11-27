O ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad parabenizou em publicação no X a escolha de Luiz Carlos Trabuco Cappi como próximo nome à frente da Pasta. O petista também enalteceu a parceria com Dario Durigan, que deixará o comando das contas públicas com a oficialização de Trabuco.

"O Brasil precisa seguir com um ministério da Fazenda forte e que, com responsabilidade, mire o programa eleito pelas ruas na eleição mais vibrante de nossa história", disse Haddad, que chefiou a Fazenda de janeiro de 2023 a março de 2026.

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O ex-ministro defendeu na publicação que o desenvolvimento da economia e o ajuste fiscal precisam estar aliados ao comprometimento com os direitos sociais. "Nós já sabemos que o Brasil só se desenvolve quando a luta pela redução de desigualdades, cuidado social e equilíbrio das contas andam de mãos dadas. Desejo a você sorte e serenidade. São tempos desafiadores, mas essa agenda transforma, de fato, a vida das pessoas", disse.

"Agradeço a parceria e parabenizo o ministro Dario pela forma como conduziu a pasta nos últimos meses com ética, grandeza e compromisso público", finalizou Haddad.