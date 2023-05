Haddad garante que votação de mérito do arcabouço fiscal receberá mais de 300 votos

Antonio Temóteo e Fernanda Trisotto (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu nesta quarta-feira, 17, que a votação de mérito do arcabouço fiscal receberá mais de 300 votos. Segundo ele, a apreciação da urgência, que deve ocorrer ainda nesta quarta, pode receber ainda mais votos. As declarações foram feitas após ele participar de audiência pública conjunta de três comissões na Câmara dos Deputados também nesta quarta-feira

"Estou confiante que vai aprovar a urgência do arcabouço fiscal hoje. Mais de 300 votos eu garanto que vão conseguir para aprovar o mérito arcabouço; a urgência pode receber mais votos", disse o ministro.

Haddad destacou que o objetivo do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), é conseguir quórum de emenda constitucional para votação do arcabouço fiscal para que o tema não precise ser discutido novamente em um futuro próximo.

"Penso que o relator do arcabouço fez um trabalho muito respeitoso com todas as bancadas e líderes. Consenso é coisa difícil de conseguir e todo mundo está fazendo concessões para chegar em um denominador comum no arcabouço. Penso que o texto foi aperfeiçoado e atendeu a outros setores da sociedade que foram ouvidos", disse o ministro.

Durante a participação, Haddad disse que não comentaria sugestões de emendas feitas por deputados ao projeto do arcabouço fiscal porque ainda está estudando o relatório de Claudio Cajado (PP-BA), analisado pelo time do Tesouro Nacional.

"Não vou me manifestar sobre as emendas, porque a equipe do Tesouro está analisando o texto. Estou lendo o relatório do Cajado, mas o texto só foi entregue a mim após a reunião e não vou desrespeitar um trabalho feito há mais de um mês", comentou Haddad.

A equipe do Tesouro está analisando a redação do substitutivo, ainda de acordo com o ministro.