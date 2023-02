Haddad fala que almoço com Campos Neto foi bom e gerou boa aproximação com Tebet

Célia Froufe, Thaís Barcellos, Sofia Aguiar e Eduardo Gayer (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 17, que o encontro com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na quinta-feira, 16, foi bom e gerou uma boa aproximação com a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Os três almoçaram por mais de duas horas na quinta, antes da primeira reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN) do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

continua após publicidade .

Questionado se houve debate sobre meta de inflação, assunto que dominou o noticiário político e econômico nos últimos dias com os fortes ataques do PT ao nível de juros e do alvo inflacionário, o ministro respondeu apenas que a conversa foi sobre o alinhamento entre as políticas fiscal e monetária.

Apesar das negativas de Haddad sobre uma discussão da meta no CMN da quinta-feira, havia grande expectativa no mercado pela reunião devido ao risco de elevação da meta. "Conversamos sobre alinhar políticas fiscal e monetária."

continua após publicidade .

A declaração de Haddad foi dada em rápida conversa com jornalistas em frente ao Ministério da Fazenda logo após reunião de ministros com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tratar da agenda social do governo, no Palácio do Alvorada, no período da manhã desta sexta.