Haddad: Estou indo para a Casa Civil para tratar do Orçamento de 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem reunião no fim da tarde desta segunda-feira, 10, na Casa Civil, para tratar do Orçamento de 2024. A agenda foi informada por Haddad na saída da sede da Fazenda em Brasília, e não constava da previsão inicial dos compromissos do ministro para hoje.

O governo precisa enviar ao Congresso até 31 de agosto o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA). Este ano, para finalizar a peça, os ministérios da Fazenda e do Planejamento acompanham os desdobramentos de dois projetos no Congresso: o arcabouço fiscal, que voltou à Câmara após alterações no Senado; e a proposta que retoma o voto de qualidade no Carf, que agora precisará ser votada pelos senadores, após aprovação pela Câmara na última sexta-feira, 7.