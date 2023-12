Haddad está em Brasília e se dedicará aos temas da agenda econômica pendentes no Congresso

O Ministério da Fazenda informou na manhã desta quarta-feira, 6, que o titular da pasta, ministro Fernando Haddad, retornou no período da madrugada desta quarta para Brasília depois da viagem da última semana para países do Oriente Médio e Alemanha, e que não participará da Cúpula do Mercosul que ocorre na cidade do Rio de Janeiro.

"Se dedicará aos temas da agenda econômica ainda pendentes no Congresso Nacional", avisou a assessoria sobre os compromissos de Haddad nos próximos dias.