Haddad, em live com Janja: Ninguém aguenta mais estes juros

Escrito por Mateus Fagundes (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em live com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, que "ninguém aguenta mais estes juros" e manifestou otimismo com a queda das taxas, que, segundo ele, ajudará na recuperação econômica.

Em uma participação curta na transmissão ao vivo pelas redes sociais, após a coletiva em que anunciou a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN) para a meta de inflação, o chefe da equipe econômica fez um balanço do primeiro semestre da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Este ano nós já geramos algo como 900 mil postos de trabalho em cinco meses", ressaltou o ministro, em referência aos dados do Caged.