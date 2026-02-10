Haddad: é crucial cuidar do BC, que pode ajudar ou prejudicar o governo e o País

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que é importante cuidar do Banco Central, porque a entidade pode ajudar ou prejudicar muito o governo e o país. A declaração foi realizada na CEO Conference Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo.

"É muito importante cuidar do Banco Central, porque o Banco Central pode efetivamente contribuir muito ou prejudicar muito os governos e o país. Então, eu sou muito atento a tudo que o Banco Central diz e faz", afirmou Haddad.

Segundo ele, a dívida pública precisa ser vista como uma coisa complexa, dizendo que é impossível contrapor juros reais atuais com nenhum nível de superávit primário.

Ele ainda disse que a queda da dívida durante o governo Bolsonaro está ligada a uma Selic baixa e inflação alta. Isso teria tido impacto determinante para a não eleição do ex-presidente em 2022, para o ministro.

"Eu entendo que um juro real desse, você não consegue contrapor com nenhum nível de superávit primário", disse Haddad.

E completou: "Quando eu digo que eu não vejo muita razão para o juro real continuar subindo como está, uma vez que a inflação está caindo e o juro nominal está estável em 15%, o juro real está subindo. Eu não estou querendo macular a reputação da autoridade, mas estou fazendo uma reflexão. Uma reflexão que qualquer pessoa pode fazer."