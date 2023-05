Haddad diz que transição na secretaria-executiva com Dario Durigan será tranquila

Francisco Carlos de Assis e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a transição entre Gabriel Galípolo e Dario Durigan na secretaria-executiva da pasta será tranquila. Galípolo foi indicado nesta segunda-feira, 8, para a diretoria de Política Monetária do BC. Durigan deve assumir como número 2 na Fazenda após a confirmação do nome de Galípolo para o BC no Senado.

continua após publicidade .

Haddad destacou que a indicação dos novos diretores do BC - também foi escolhido o nome do técnico do órgão Ailton Aquino para a diretoria de Fiscalização - foi feita apenas nesta segunda-feira porque queria ter o "destinatário certo" para substituir Galípolo na secretaria-executiva.

O ministro lembrou que Durigan já trabalhou com ele no governo federal e na prefeitura de São Paulo. Até o momento, ele estava como chefe de políticas públicas no WhatsApp Brasil.

continua após publicidade .

"Não é uma pessoa de apenas altíssima qualidade técnica, mas também que vai perseguir a tarefa da equipe", disse Haddad.

Em coletiva no prédio do ministério em São Paulo, o ministro ainda disse que o Brasil tem todas as condições para superar a última década perdida, de crescimento baixo. "Penso que estamos no caminho para dar tranquilidade ao investidor nacional e estrangeiro, de uniformizar o entendimento do rumo que estamos tomando. Penso que estamos conseguindo isso. Estamos longe de concluir nossa tarefa, estamos no quinto mês do governo, mas transitando com algum sucesso."