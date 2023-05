Haddad diz que se reuniu com André Mendonça para explicar decisões sobre tributos

Antonio Temóteo e Thaís Barcellos (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 2, que se reuniu com o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), para explicar a diferença entre as decisões da Corte sobre o PIS/Cofins e sobre o Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

"Eu fui explicar com muito respeito ao ministro André Mendonça, que nos recebeu, a diferença entre a decisão tomada sobre o PIS/Cofins e a decisão sobre Imposto de Renda e Contribuição Social. São temas completamente diferentes", comentou Haddad.

E explicou: "No primeiro caso, o STF decidiu sobre um imposto federal incidente sobre um imposto estadual, pago pelo contribuinte. E agora se trata de um imposto federal sobre um imposto estadual não pago. A situação é totalmente diferente e eu creio que nós fomos felizes na explicação e obviamente que isso deve ter um desfecho rápido no STF."