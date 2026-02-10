Haddad diz que parte do déficit estava contratado pela administração anterior

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que o parte do déficit primário do governo já estava contratado pela administração anterior. Ele declarou entender o clamor da Faria Lima, mas disse ser um só para lidar com as pressões do cargo. Ele participa da CEO Conference Brasil 2026, organizada pelo BTG Pactual, em São Paulo.

"Gostaria de ter ido além. Agora, você tem que negociar com o Congresso, que tinha acabado de aprovar o aumento de despesas. O Fundeb foi contratado até este ano, a escadinha de capitalização do Fundeb, as regras de flexibilização de elegibilidade do BPC foram contratadas em 2021, então, como é que você equaciona tudo isso com o clamor, que eu entendo da Faria Lima, mas assim, como dizem os baianos, eu só sou um só", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Haddad disse que o cargo é "um pouco desafiador", mas que não é o pior emprego do mundo.

"O pessoal fala que é o pior emprego do mundo e eu falo, eu recomendo para todo mundo se conseguir ser ministro da Fazenda, tentar, porque é muito interessante você conhecer o Brasil a partir daquela cadeira", completou.