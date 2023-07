Haddad diz que não tratou com Lula sobre linha branca: só falamos de Desenrola e Orçamento 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não discutiu uma eventual redução de impostos de eletrodomésticos da linha branca em reunião que teve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na manhã desta sexta-feira, 14. "Não falamos não (sobre linha branca). Falamos só do Desenrola e do Orçamento de 2024. Não houve encomenda nenhuma para nós, nem sei se haverá. Até pensei que ele fosse tocar no assunto, mas não houve nenhuma demanda", disse Haddad ao retornar ao Ministério da Fazenda no fim da manhã .

O assunto surgiu após Lula afirmar, na quarta-feira, 14, que pensava em baixar os impostos da linha branca. Em entrevista na quinta, 15, Haddad disse que deveria tratar do tema com o presidente, reiterando que era preciso "encontrar espaço" fiscal para a ação. Em 2009, o governo do PT já havia reduzido o IPI para alguns eletrodomésticos da linha branca.