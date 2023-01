Haddad diz que discutirá tributária e arcabouço com o Congresso a partir de abril

Thaís Barcellos e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu para o primeiro trimestre deste ano o anúncio de medidas "para colocar o País no rumo certo", embora a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição dê o prazo até agosto para apresentação do novo arcabouço fiscal. Assim, a partir de abril, com as comissões no Congresso instaladas, poderão ser endereçadas as mudanças estruturais no Congresso. "A partir do fim de abril, vou começar a discutir tributária e arcabouço com o Congresso."

Haddad afirmou que tem sido transparente com a situação que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está assumindo o País, em uma crítica às medidas adotadas por Jair Bolsonaro (PL) às vésperas da eleição, que, segundo ele, tiveram impacto fiscal de R$ 300 bilhões. "Não vamos reclamar, fomos eleitos para corrigir. Estamos no segundo dia do governo, mas vamos resolver. Sabemos que o tempo é curto."