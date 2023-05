Haddad diz que concorrência bancária está aumentando no Brasil

Fernanda Trisotto e Antonio Temóteo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a concorrência bancária está aumentando no Brasil. Os comentários foram feitos durante sessão conjunta de comissões na Câmara dos Deputados.

continua após publicidade .

"A concorrência bancária está aumentando no Brasil, estou reconhecendo aqui. As cooperativas aumentando, bancos digitais ganhando espaço e temos caminho para prosperar. Estamos estimulando, mandando uma série de medidas conjuntas da Fazenda com Banco Central", disse Haddad.

Ele afirmou que o mercado de capitais está recebendo muito estímulo e que o mercado de seguros cresceu.