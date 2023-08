Haddad: Corte de 0,50 pp na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa de juros Selic em 0,50 ponto porcentual, para 13,25% ao ano. "O corte de 0,50 pp na taxa básica de juros sinaliza que estamos na direção certa. Um avanço no sentido do crescimento econômico sustentável para todos", afirmou o ministro em publicação no Twitter antes de descer à portaria do ministério para conversar com a imprensa sobre o anúncio do BC.

