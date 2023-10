Haddad compartilhou preocupação com a agenda de votações no Congresso, diz relator do PLDO

Em uma semana decisiva para a agenda de votações da equipe econômica, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, compartilhou em reunião com governadores do Nordeste sua "preocupação" com o andamento das pautas no Congresso. O relato foi feito pelo relator do projeto de lei de diretrizes orçamentárias (PLDO) de 2024, deputado Danilo Forte (União-CE), que participou do encontro de Haddad com os governadores na sede da Fazenda.

continua após publicidade

Também com a expectativa de o relatório da reforma tributária ser apresentado ainda nesta terça-feira no Senado, Forte apontou que, de acordo com Haddad, a "equação" sobre o tamanho do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) que será criado com a proposta deve estar resolvida até "amanhã de manhã". "Há construção sobre dimensão e distribuição do fundo, e também para dirimir dúvidas sobre o conselho", disse o deputado.

Segundo ele, a proposta que a Fazenda fará para ampliação do FDR não foi detalhada na reunião com os governadores.

continua após publicidade

"O ministro teve oportunidade de compartilhar a dificuldade fiscal que o Brasil está atravessando, a preocupação na agenda da votação das matérias que precisam ser concluídas no Congresso para buscar esse equilíbrio, dentro da perspectiva de alcançar a meta fiscal", disse Forte após a reunião.

O deputado comentou também que Haddad assumiu o compromisso de intermediar a realização de um encontro entre os governadores do Nordeste e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar de investimentos na região. Os Executivos locais têm dado atenção a potenciais projetos de energia renovável que ainda podem ser instalados em seus Estados.

"Parques de energia solar, vento, projetos de hidrogênio verde. Investimentos que não precisam de recursos da União", disse o deputado.