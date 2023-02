Haddad: Brasil mais uma vez vai ter chance de dar certo, Lula é pé quente

Antonio Temóteo e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta, 15, que a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará com o que o País volte a crescer. "O Brasil, mais uma vez, vai ter chance de dar certo. O presidente Lula é pé quente", disse em jantar com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil.

Segundo ele, as portas da Pasta que comanda, antes fechadas mesmo em governos petistas, estão abertas. "Se ninguém ceder em um acordo, não há acordo. O Brasil precisa disso. Se espíritos estiverem desarmados, não teremos dificuldades. A Fazenda é um ministério aberto, antes era muito fechado, mesmo com o PT", disse.

O ministro admitiu que muitos ruídos com origem no governo surgiram nas últimas semanas, mas ele declarou que eles são contidos com poucos telefonemas.

"No começo você anda no fio da navalha, depois na corda bamba. Se tem um ruído, a gente dá um telefonema, conversa. Eu não acho que ser ministro da Fazenda seja o pior emprego do mundo", declarou.

Haddad também ressaltou que a relação do governo com o Congresso será pautada pela transparência e pelo diálogo, em prol de medidas para melhorar o ambiente de negócios no País. Ele relembrou que, no passado, grupos de interesse específicos dominavam a pauta e travavam diversos debates.