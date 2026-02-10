Haddad afirma que não tem data fixada para deixar cargo na Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira, 10, que não tem uma data fixada para deixar o cargo. Desde o fim do ano passado, ele vinha mencionando que deveria sair do comando da equipe econômica em janeiro ou fevereiro. No entanto, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pediu mais algumas entregas, relatou.

"Ontem eu estive com o presidente Lula, num café da manhã, que ainda me pediu mais algumas coisas na saideira, e eu vou atender o presidente", disse Haddad, durante participação em um evento do BTG Pactual, em São Paulo. "Não tem data ainda (para deixar o cargo), mas fique tranquila. Eu saio."

O ministro se recusou a detalhar os projetos pedidos pelo presidente. Mas mencionou que eles incluem medidas da área de segurança pública, em conjunto com o Ministério da Justiça. Também disse que possivelmente o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, acompanhe Lula em uma viagem a Washington. Lá, o petista deve se reunir com o presidente norte-americano, Donald Trump.

Quando indagado sobre a sucessão na Fazenda, Haddad se limitou a exaltar a qualificação dos membros da atual equipe econômica. O secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, é visto como nome mais forte para comandar o ministério. Um dos desenhos possíveis inclui a ida do secretário do Tesouro, Rogério Ceron, para a secretaria-executiva.

"O que eu entendo é que o presidente está muito satisfeito com os resultados que ele está observando no final do seu governo", disse o ministro, sem responder se essa seria a composição da pasta. "Ele (Lula) está muito tranquilo em relação aos rapazes ali que assumiram as secretarias. E eu posso dizer, olha, eles são grandes profissionais, grandes servidores públicos, pessoas da mais alta respeitabilidade."