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Há uma pauta contundente para melhoria do cenário de risco setorial, diz presidente da Abrace

Escrito por Gabriela da Cunha (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 15:33:00 Editado em 18.06.2026, 15:52:44
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O presidente da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (Abrace Energia), Paulo Pedrosa, defendeu nesta quinta-feira, 18, a importância da CP 33/2025 e da autorregulação da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia (Abraceel) para que o setor supere a atual conjuntura em uma posição mais sólida do que a existente no início do processo.

"Há uma pauta contundente com a CP 33, e o monitoramento prudencial, e a autorregulação que pode nos levar a uma melhoria efetiva do cenário de risco setorial", disse ao participar do Encontro Nacional de Agentes do Setor Elétrico (Enase) 2026, no Rio de Janeiro.

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"A autorregulação foi aprovada em um processo espelhado nas melhores práticas de mercado e começa a vigorar em agosto. Está sendo estruturada a área de supervisão dentro da Abraceel e, em janeiro de 2027, estarão instalados os comitês e os conselhos que vão analisar os casos", complementou.

De acordo com Pedrosa, a Abrace Energia já distribuiu para todas as associadas a íntegra do código inicial de processo de conduta. Para ele, a maturidade do mercado exige proatividade para autorregular práticas sem aguardar intervenções externas, com evolução contínua da governança.

"É um divisor de águas. Nós estamos dentro dessa pauta até o último fio de cabelo.", sustentou.

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