Há risco de que taxas de juros nos EUA precisem subir mais, afirma dirigente do Fed

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Minneapolis, Neel Kashkari, disse nesta quarta-feira, 27, em entrevista à

, que há um risco de que os juros norte-americanos precisem subir mais se os aumentos já implementados não desacelerarem a economia como se espera. Por outro lado, Kashkari ponderou que uma eventual paralisação do governo dos EUA ou greve estendida de trabalhadores da indústria automotiva poderiam ter impacto negativo na economia, o que significa que o Fed talvez precisaria se esforçar menos para trazer a inflação de volta à meta oficial de 2%. Kashkari vota nas reuniões de juros do Fed este ano. Na semana passada, o BC norte-americano decidiu deixar seus juros principais na atual faixa de 5,25% a 5,50%, mas alertou sobre uma possível nova elevação das taxas antes do fim do ano.