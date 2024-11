Há muitas especulações sobre o que eu vou fazer em 2025, nenhuma é verdadeira, diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, repetiu que deve trabalhar na área de tecnologia e finanças a partir do ano que vem, quando termina o seu mandato. Em um evento do Itaú em Washington, nos Estados Unidos, em paralelo às reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, ele negou ter quaisquer outros planos.

"Eu sei que vou tirar um mês de férias e, então, vou ver que tipo de trabalho consigo. Provavelmente, alguma coisa relacionada a tecnologia e finanças", afirmou, completando: "Vejo todo tipo de especulações, e nenhuma delas é verdadeira".