Há 17 dias, governo descartava reajuste no Bolsa Família no Orçamento de 2027

Anunciado nesta quinta-feira, 17, pelo governo federal, o reajuste de 15% do Bolsa Família não estava previsto no Projeto de Lei Orçamentária de 2027 (PLOA). Há 17 dias, durante a coletiva de imprensa para comentar o PLOA de 2027, o governo descartou reajuste no benefício social. Na ocasião, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que não havia previsão de reajuste para o Bolsa Família e que o PLOA não tratava do tema.

À imprensa, na ocasião, Moretti negou a previsão de reajuste no benefício social. "O Orçamento não trata de reajuste, ele trata de um montante global relativo ao Bolsa Família", afirmou em 31 de agosto. A previsão com o programa para o ano que vem é de R$ 157,1 bilhões.

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"Não tem previsão de reajuste. O PLOA também não trata dessa matéria", acrescentou o ministro na ocasião.

Nesta quinta-feira, durante o anúncio de reajuste do benefício, Moretti afirmou que custo do reajuste é de R$ 5,8 bilhões neste ano, a partir de outubro, e de R$ 22 bilhões em 2027.

Segundo o ministro, todo o impacto seria absorvido pelo espaço fiscal existente em ambos os exercícios. Ele destacou que o reajuste é autorizado em lei.

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O valor do benefício do Bolsa Família não era reajustado desde março de 2023, quando foi relançado pelo governo Lula no âmbito da Medida Provisória 1.164/2023. A mudança ocorre a 17 dias do primeiro turno eleitoral.