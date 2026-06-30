GWM escolhe Aracruz, no ES, para segunda fábrica no Brasil e produção de SUV elétrico

A GWM anunciou nesta terça-feira, 30, que vai construir em Aracruz, no litoral norte do Espírito Santo, a sua segunda fábrica no Brasil. A cerimônia de lançamento do projeto, reunindo executivos da empresa e autoridades estaduais, aconteceu no terreno, às margens da rodovia ES-257, onde a unidade será construída.

O projeto está dentro do plano de investimentos de R$ 10 bilhões da montadora chinesa no Brasil até 2032.

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Além do mercado brasileiro, a unidade de Aracruz deverá atender países vizinhos como Argentina, México, Chile, Colômbia e Uruguai.

Em agosto, durante a inauguração da fábrica de carros híbridos em Iracemápolis, no interior de São Paulo, a direção da GWM manifestou a meta de alcançar entre 250 mil e 300 mil veículos no Brasil. Isso indicou a possibilidade de uma segunda fábrica, já que em Iracemápolis a GWM tem capacidade de produzir 50 mil carros por ano.

O interesse da montadora em construir a fábrica no Espírito Santo já tinha sido anunciado pelo governo capixaba em janeiro. A escolha por Aracruz levou em consideração fatores como a proximidade com grandes mercados consumidores e com os portos da região para recebimento de peças e exportação de veículos.

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A GWM informa que, em uma mesma plataforma industrial, vai produzir em Aracruz carros híbridos, elétricos e a combustão.

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