Gustavo Ataíde, do MME, participa nesta terça de audiência na Câmara no lugar de Silveira

O Ministério de Minas e Energia (MME) confirmou nesta segunda-feira, 1, que o secretário-executivo da Pasta, Gustavo Ataíde, estará presente em audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara nesta terça-feira, 2. O ministro titular da pasta, Alexandre Silveira, está de férias.

"Na última terça-feira (26/5), um dia antes da reunião ordinária do colegiado, Silveira enviou ofício à Comissão manifestando o interesse em reagendar a sua participação para os dias 10 ou 17 de junho, tendo em vista viagem internacional previamente agendada", disse o MME em nota.

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O encontro foi convocado para tratar sobre a possível antecipação da entrada em operação de usinas termelétricas contratadas no âmbito do leilão de reserva de capacidade 2026, realizado em março. A audiência será a partir das 10h.

Em abril, o Ministério de Minas e Energia (MME) fez uma consulta preliminar e não vinculante sobre a possibilidade de antecipação de alguns projetos vencedores no leilão. A Pasta mencionou que estão sendo avaliadas medidas para "resguardar o atendimento" do Sistema Interligado Nacional (SIN), a partir do mês de agosto deste ano.

Com o período seco, é esperada maior necessidade de energia e potência em razão do aumento da temperatura nas principais capitais do país. A possibilidade de antecipação do contrato de projeto vencedores no leilão realizado em março ainda precisa ter sua viabilidade técnica verificada.