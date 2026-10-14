Guimarães, sobre PEC 6X1: Placar vai ser elástico, de sobra

O ministro das Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, estimou que o placar de votação da Proposta de Emenda à Constituição do fim da escala de trabalho 6x1 (PEC 221/2019) será elástico. "Vai ser bem elástico, vamos esperar, vai ser de sobra", disse ele a jornalistas.

Para ser aprovada, uma PEC precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares de cada Casa (49 votos favoráveis de um total de 81 senadores e 308 votos favoráveis de 513 deputados), em dois turnos de votação cada. A Câmara aprovou a proposta em maio e agora o Senado busca aprovar o mesmo texto, sem alterações. Naquela Casa, foram 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno e 461 a 19 no segundo.

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A PEC reduz a jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial e com dois dias de folga, não necessariamente consecutivos, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação. A proposta também prevê a irredutibilidade salarial.