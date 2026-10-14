Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Guimarães, sobre PEC 6X1: Placar vai ser elástico, de sobra

Escrito por Victor Ohana e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O ministro das Relações Institucionais (SRI), José Guimarães, estimou que o placar de votação da Proposta de Emenda à Constituição do fim da escala de trabalho 6x1 (PEC 221/2019) será elástico. "Vai ser bem elástico, vamos esperar, vai ser de sobra", disse ele a jornalistas.

Para ser aprovada, uma PEC precisa do apoio de 3/5 dos parlamentares de cada Casa (49 votos favoráveis de um total de 81 senadores e 308 votos favoráveis de 513 deputados), em dois turnos de votação cada. A Câmara aprovou a proposta em maio e agora o Senado busca aprovar o mesmo texto, sem alterações. Naquela Casa, foram 472 votos a favor e 22 contra no primeiro turno e 461 a 19 no segundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A PEC reduz a jornada máxima de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial e com dois dias de folga, não necessariamente consecutivos, além de uma transição gradual de 14 meses após a promulgação. A proposta também prevê a irredutibilidade salarial.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
escala 6x1/jornada/PEC JOSÉ GUIMARÃES placar Senado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV