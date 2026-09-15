Guerra do Irã custou US$ 38 bi aos EUA nos primeiros 5 meses e aumentará inflação, diz CBO

A guerra dos EUA contra o Irã, que já dura mais de seis meses, custou até agora US$ 38 bilhões aos cofres americano, e esse valor deve aumentar em US$ 3 bilhões por mês, informou o Escritório de Orçamento do Congresso (CBO, em inglês) nesta terça-feira, 15. A agência totalizou as despesas até 1º de agosto.

O valor, de acordo com o CBO, reflete os custos de reposição de munições gastas e equipamentos perdidos em batalha, aumento das horas de voo e aumento dos custos de combustível.

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Também reflete que a fase inicial e intensa do conflito durou pouco mais de um mês e que relativamente poucas forças dos EUA estiveram envolvidas em comparação com as operações muito maiores e mais longas no Iraque e no Afeganistão, acrescenta.

O Escritório também estima que a guerra deve aumentar a inflação em 0,5% nos primeiros três meses de 2027.

A agência estima que as taxas mais altas de inflação atribuíveis ao conflito aumentarão as taxas de juros sobre os títulos do Tesouro. Na avaliação do CBO, os rendimentos dos Treasuries de três meses estão quase 0,2 pontos porcentuais mais altos em 2026 do que o estimado em fevereiro passado.