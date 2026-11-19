As interrupções no transporte marítimo provocadas pela guerra com o Irã abalaram a confiança no Estreito de Ormuz e aceleraram uma reconfiguração custosa do comércio global de energia. A mudança pode reduzir drasticamente, ao longo da próxima década, a dependência mundial dessa rota, afirmou a Agência Internacional de Energia (AIE).

Antes do conflito, cerca de 20 milhões de barris de petróleo por dia passavam por Ormuz, estreita via marítima que liga o Golfo Pérsico aos mercados globais. Esse volume pode cair para 8,5 milhões de barris por dia até 2030 e para menos de 2 milhões até 2035, caso o tráfego pelo estreito continue gravemente comprometido, segundo a AIE, sediada em Paris. A estimativa consta da publicação Perspectivas Energéticas Mundiais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"A crise de Ormuz provocou um choque enorme no sistema", disse Fatih Birol, diretor-executivo da AIE. "Não vejo nenhum caminho plausível para o setor energético voltar a ser como era antes."

Ainda assim, o Oriente Médio deve continuar sendo a principal região exportadora de petróleo para os mercados internacionais, enquanto os grandes produtores do Golfo aceleram a construção de oleodutos e rotas alternativas.

Desde o início da guerra com o Irã, no fim de fevereiro, a Arábia Saudita tem usado o oleoduto Leste-Oeste para transportar petróleo bruto em direção ao Mar Vermelho. Os Emirados Árabes Unidos, por sua vez, recorreram ao oleoduto que leva ao porto de Fujairah, no Golfo de Omã.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cerca de 7 milhões de barris por dia de nova capacidade de transporte por oleodutos estão em construção ou em análise. A estrutura permitirá que os produtores do Golfo escoem petróleo sem passar pelo estreito, afirmou a AIE. A agência estima que os projetos exigirão US$ 40 bilhões em investimentos e acrescentarão cerca de US$ 2 ao custo de cada barril de petróleo do Oriente Médio exportado.

"Não é fácil, mas o setor energético talvez consiga se virar sem o estreito", disse Birol. "Não consegue se virar sem o Oriente Médio."

Os preços internacionais do petróleo têm oscilado. O Brent, referência global, passou de cerca de US$ 71 por barril antes da guerra para picos acima de US$ 126, antes de recuar para perto de US$ 93 em novembro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A reação dos preços foi menos intensa do que a dimensão das interrupções poderia sugerir. A crise coincidiu com um período de ampla oferta global e estoques elevados.

A AIE prevê agora que o mercado mundial de petróleo volte a registrar excesso de oferta, à medida que a produção do Oriente Médio se recupere mais rapidamente do que cresce a demanda global. O excedente, de 1,7 milhão de barris por dia no trimestre atual, deve aumentar para cerca de 3,8 milhões de barris por dia no próximo ano.

Entre março e outubro, a demanda mundial por petróleo caiu cerca de 3,7 milhões de barris por dia em relação ao mesmo período do ano passado. Preços mais altos, escassez de combustíveis, medidas adotadas pelos governos e a desaceleração da atividade econômica limitaram o consumo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A queda foi especialmente acentuada no Oriente Médio, onde a demanda recuou 10%, e na Ásia, onde diminuiu 5%. As importações chinesas de petróleo bruto por via marítima caíram de 11,6 milhões de barris por dia em fevereiro para cerca de 6 milhões em junho. No período, a China reduziu seus estoques, restringiu as exportações de combustíveis e alternou entre diferentes fontes de energia.

A AIE também espera que, no longo prazo, a crise reforce uma tendência mais ampla de os países recorrerem a fontes domésticas de energia. As energias renovável e nuclear devem ser as principais beneficiadas. Medidas de eficiência energética, biocombustíveis e, em alguns países asiáticos, o carvão também podem ganhar espaço.

"No fim das contas, os países querem depender cada vez mais da energia produzida internamente", disse Birol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A volatilidade dos preços dos combustíveis reforçou os argumentos a favor da eletrificação. Desde 2019, a demanda mundial por eletricidade cresce mais rapidamente do que a economia global e ao dobro do ritmo da demanda total de energia. Veículos elétricos, ar-condicionado, motores industriais, bombas de calor e centros de dados estão entre os fatores que impulsionam esse avanço.

A AIE prevê que a demanda por eletricidade acelere ainda mais até 2035. Em todos os cenários analisados, a eletricidade deve se aproximar de 30% do consumo final de energia.

Em Perspectivas Energéticas Mundiais, a AIE apresenta uma série de cenários possíveis, em vez de uma única previsão. Fonte: Dow Jones Newswires.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.