Guedes sobre privatizações: Foi, de certa forma, uma derrota

Antonio Temóteo, Eduardo Laguna e Aramis Merki II (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu nesta quarta-feira, 17, uma certa frustração e derrota com a dificuldade de realizar privatizações durante os quatro anos do governo Jair Bolsonaro (PL). Segundo ele, o ex-secretário Salim Mattar, primeiro responsável pelo programa de venda de estatais, não conseguiu tirar o projeto do papel diante dos interesses contrários. As declarações foram feitas durante o Tag Summit 2022.

Guedes voltou a afirmar que o ex-presidente da Câmara Rodrigo Maia tinha um acordo com partidos de esquerda para não pautar projetos de privatização.

"Fica uma frustração das privatizações. Vendemos R$ 260 bilhões de subsidiárias. Na Petrobras vendemos subsidiárias e conseguimos vender a Eletrobras. A política é que vai te abrindo janelas de oportunidade. Você sabe o que quer fazer, mas não consegue fazer. Em todas as dimensões andamos um pouco", disse.