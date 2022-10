Guedes promete evitar desindustrialização do País e, em reforma, fim do IPI

Célia Froufe e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, garantiu que, se reeleito, o atual governo não deixará ocorrer uma desindustrialização no Brasil. "Vamos acabar com o IPI na nossa reforma tributária", prometeu durante o Fórum Nacional de Logística e Infraestrutura Portuária "Brasil Export", realizado em Brasília. De acordo com ele, foi no atual governo que ocorreu pela primeira vez uma abertura da economia em 30, 40 anos.

"Se o Brasil tem recursos, tem minérios, tem tudo, tem que dar um passo. "Vem aí outra avalanche, outra onda de investimentos em energia", previu Guedes.

O ministro também voltou a criticar as estatais. "Não podemos ser prisioneiros de estatais monopolistas verticalizadas. Quando estão com dificuldades, são estatais; quando querem estabelecer preço, são de mercado. Uma hora estão com uma fantasia e outra hora com outra. Queremos competição que é o jeito de haver prosperidade para a população", argumentou.

Para Guedes, o Brasil será uma das cinco maiores economias do mundo. "Não podemos interromper isso", disse, repetindo que o governo brasileiro é a maior imobiliária do planeta, além de citar valores das empresas estatais. "Vendemos R$ 260 bilhões em empresas, fora a privatização da Eletrobras. Gostaríamos de ter vendido mais", admitiu.