Guedes: 'governo está reduzindo impostos para impulsionar recuperação econômica'

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira, 9, que o governo federal tem feito a parte que lhe cabe, reduzindo impostos para impulsionar a recuperação econômica, diante dos efeitos da guerra na Ucrânia. A declaração foi feita durante participação no Fórum da Cadeia Nacional, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras).

"A invasão da Ucrânia nos atingiu em cheio, quando começávamos a nos levantar da pandemia. A Rússia e Ucrânia são responsáveis por alimentos, combustíveis e energia. Estamos fazendo nossa parte, reduzindo impostos", disse.

Segundo Guedes, apesar do aumento de preços, a inflação começa a ceder no Brasil e há uma demanda global pelo aumento da produção verde. "Estamos na hora de trabalharmos o S, do social. Inflação começou a descer, acabamos de ter a notícia. A agricultura tem que aumentar a produção verde. O Brasil é chave de segurança alimentar", afirmou.

O ministro ainda relembrou que as pressões inflacionárias e de custos têm pressionado as margens dos supermercados. Segundo Guedes, o governo reduziu o IPI e os tributos que incidem sobre a cesta básica para ajudar o país.