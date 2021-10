Guedes diz que ministro da Cidadania vai estender auxílio emergencial

Da Redação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta sexta-feira que o ministro da Cidadania, João Roma, vai estender o auxílio emergencial. "Daqui até o fim do ano, ministro Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura vai vender mais 22 aeroportos, ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional vai terminar as obras que ficaram 'inconcluídas', ministro João Roma vai estender auxílio emergencial. Nós somos um time remando pelo Brasil", declarou Guedes em cerimônia de assinatura do decreto da Cédula de Produto Rural (CPR) Verde.

continua após publicidade .

Em entrevista ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Roma já havia sinalizado que a extensão do auxílio emergencial estava na mesa de negociações.

A primeira ideia do governo, contudo, era não renovar o benefício e criar o Auxílio Brasil, em substituição ao Bolsa Família.