Guedes diz que governo vai distribuir mais 200 mil títulos agrários até a eleição

Da Redação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira que o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), pré-candidato à reeleição, vai distribuir mais 200 mil títulos agrários até as eleições deste ano.

continua após publicidade .

"O governo é o maior latifundiário do planeta, o presidente já distribuiu 300 mil títulos de propriedade e até a eleição vai distribuir quase mais 200 mil", declarou o ministro na 36ª Edição da Apas Show, evento com empresários do setor de alimentos.

Guedes também afirmou que o Brasil vai ser o maior produtor de hidrogênio verde do mundo e defendeu a posição do País na transição para a chamada economia verde.

continua após publicidade .

"Já éramos protagonistas na transição para economia verde, nós fomos perseguidos agora também como elemento chave de segurança alimentar e energética", disse o ministro, no evento. "Já estamos protagonistas na descarbonização do mundo. O Brasil é elemento fundamental nessa reconfiguração de cadeias produtivas globais", acrescentou.