Guedes desiste de participar da Cúpula do Mercosul; agenda prevê CMN à tarde

Luci Ribeiro e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de participar dos eventos da Cúpula do Mercosul que ocorrem em Assunção nesta semana. A previsão era de que Guedes estaria nesta quinta-feira, 21, na capital paraguaia para representar o presidente Jair Bolsonaro na reunião dos chefes de Estado do bloco. Mas a agenda do ministro prevê apenas "despachos internos" pela manhã e reunião virtual do Conselho Monetário Nacional (CMN) à tarde, em Brasília. Nesta quarta-feira houve, dentro da programação da Cúpula, reuniões e debates dos ministros de Economia e presidentes de bancos centrais do Mercosul. A pasta de Guedes foi representada nesses encontros pelo secretário de Comércio Exterior, Lucas Ferraz.