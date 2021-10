Guedes: até o fim do ano, teremos reformas tributária e administrativa aprovadas

Da Redação

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse acreditar que, até o fim do ano, a reforma tributária e a reforma administrativa serão aprovadas, além da confirmação das privatizações da Eletrobras e Correios.

Em evento do Atlantic Council, o ministro disse que continua conversando com os Estados Unidos para estreitar as relações e mandou um recado aos investidores estrangeiros: "Eu diria: confie no Brasil. Estamos reduzindo os impostos das empresas, reduzindo as barreiras para comércio, abrindo a economia. Estamos simplificando tudo", completou.