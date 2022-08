Guedes: América Latina está se desmanchando; Argentina está no caminho da miséria

Antonio Temóteo, Eduardo Laguna e Aramis Merki II (via Agência Estado)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quarta-feira, 17, que a Argentina está no caminho da miséria, diante da crise econômica que assola o país. Segundo Guedes, a América Latina está "desmanchando" com as eleições de presidentes de esquerda. As declarações foram feitas durante o Tag Summit 2022.

"A Argentina está no caminho da Venezuela, no caminho da miséria", afirmou. O ministro usou esse exemplo para afirmar que acredita que o governo está promovendo uma transformação, chamada por ele de caminho da prosperidade.

Guedes ainda declarou que o governo precisou abandonar as reformas durante a pandemia, mas retomará o projeto se o presidente Jair Bolsonaro (PL) for reeleito.

"Se a gente tivesse conseguido somente levantar o Brasil após a pandemia já seria satisfatório. Hoje está todo mundo tranquilo, saímos do inferno. Fizemos várias reformas constitucionais que nos ajudam a combater futuras crises. Temos mecanismos para enfrentar outras pandemias. Com previsão de trava de gastos, nenhuma crise fiscal dura mais de um ano e meio", disse.

O ministro também voltou a prever que a recuperação da economia será maior do que a esperada e a taxa de desemprego chegará a 8% no fim do ano.