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GSK acerta compra da Nuvalent por US$ 10,6 bilhões para ampliar presença em oncologia

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 09.06.2026, 07:23:00 Editado em 09.06.2026, 07:30:58
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A GSK informou que fechou um acordo para comprar a desenvolvedora de medicamentos contra o câncer Nuvalent por US$ 10,6 bilhões, reforçando a estratégia da farmacêutica britânica de expandir sua atuação em oncologia.

Com a aquisição, a GSK passará a deter três candidatos a medicamentos para câncer de pulmão. Dois deles estão atualmente em análise pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos EUA, com decisão de aprovação prevista para este ano, informou a companhia nesta terça-feira, 9. O negócio também dá sequência aos esforços recentes da GSK para reestruturar sua área de oncologia.

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A GSK disse que lançará uma oferta pública de aquisição de US$ 124 por ação, em dinheiro, pela Nuvalent - um prêmio de 40% sobre o fechamento de segunda-feira, de US$ 88,49. Considerando o caixa que a Nuvalent possui, o investimento agregado da GSK é estimado em US$ 9,4 bilhões.

A Nuvalent tem dois medicamentos experimentais para câncer de pulmão em estágio avançado de desenvolvimento - zidesamtinib e neladalkib. A GSK afirmou que o acordo acelera sua entrada nesse mercado e abre novas oportunidades de crescimento de vendas.

Segundo a empresa, a aquisição deve contribuir para a expansão da receita a partir de 2027 e fortalecer o lucro operacional principal, ajudando a compensar a perda de proteção de patente do medicamento para HIV dolutegravir entre 2028 e 2030. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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