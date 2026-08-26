Grupo Transportes recua 1,00% em agosto ante alta de 0,11% em julho no IPCA-15

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os preços do grupo Transportes caíram 1,00% em agosto, após alta de 0,11% em julho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,20 ponto porcentual para o IPCA-15, que caiu 0,40% no mês.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os preços de combustíveis tiveram queda de 1,43% em agosto, após recuo de 0,90% no mês anterior.

A gasolina caiu 1,23%, após ter registrado queda de 0,68% em julho, enquanto o etanol recuou 3,63% nesta leitura, após queda de 2,50% na última.