Grupo Toky anuncia ajuizamento de pedido de recuperação judicial da companhia e subsidiárias

O Grupo Toky anunciou, em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 12, o ajuizamento de pedido de pedido de recuperação judicial do conglomerado, incluindo suas subsidiárias. O mecanismo foi autorizado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada na segunda-feira, 11.

O processo tramita na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível do Estado de São Paulo, sob segredo de justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No documento, a companhia aponta que a recuperação judicial é consequência de um ambiente macroeconômico desafiador: taxas de juros ainda elevadas, maior nível de endividamento das famílias e condições de crédito mais restritivas.

"A apesar dos esforços empregados pela administração na negociação da reestruturação do endividamento junto aos credores controlada Tok&Stok, o alto endividamento do grupo persiste e vem se agravando, circunstância que exige a adoção urgente de medidas adicionais destinadas a preservar suas atividades, proteger sua liquidez e permitir a implementação de uma reestruturação ordenada de seu endividamento e de sua estrutura de capital", diz no fato relevante.