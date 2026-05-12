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Grupo Toky anuncia ajuizamento de pedido de recuperação judicial da companhia e subsidiárias

Escrito por Mariana Ribas (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 10:58:00 Editado em 12.05.2026, 11:06:04
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O Grupo Toky anunciou, em fato relevante divulgado nesta terça-feira, 12, o ajuizamento de pedido de pedido de recuperação judicial do conglomerado, incluindo suas subsidiárias. O mecanismo foi autorizado pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada na segunda-feira, 11.

O processo tramita na Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível do Estado de São Paulo, sob segredo de justiça.

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No documento, a companhia aponta que a recuperação judicial é consequência de um ambiente macroeconômico desafiador: taxas de juros ainda elevadas, maior nível de endividamento das famílias e condições de crédito mais restritivas.

"A apesar dos esforços empregados pela administração na negociação da reestruturação do endividamento junto aos credores controlada Tok&Stok, o alto endividamento do grupo persiste e vem se agravando, circunstância que exige a adoção urgente de medidas adicionais destinadas a preservar suas atividades, proteger sua liquidez e permitir a implementação de uma reestruturação ordenada de seu endividamento e de sua estrutura de capital", diz no fato relevante.

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