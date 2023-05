Grupo Soma tem lucro líquido ajustado de R$ 58,6 mi no 1º trimestre, alta de 9,6%

Amélia Alves (via Agência Estado)

O Grupo Soma registrou lucro líquido ajustado de R$ 58,6 milhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 9,6% em relação com igual período de 2022. O lucro líquido somou R$ 48,9 milhões, crescimento de 15,1% na mesma base de comparação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) totalizou R$ 138,8 milhões entre janeiro e março deste ano, avanço de 34,6% ante igual intervalo de 2022. Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 142,5 milhões, 36,6% maior que o do primeiro trimestre do ano passado. A margem Ebitda ajustada caiu 0,4 ponto porcentual, para 4,9%.

A receita líquida ajustada totalizou R$ 1,202 bilhão, alta de 18,2% com relação ao resultado apurado no primeiro trimestre de 2022.

A companhia encerrou março de 2023 com uma base ativa total de 5,5 milhões de clientes, mais de 12 mil multimarcas ativas e um total de 1.072 lojas, sendo 355 próprias e 717 franquias.

O resultado financeiro da companhia no trimestre foi negativo em R$ 50,8 milhões, ante um resultado também negativo de R$ 24,5 milhões em igual período de 2022.

O Grupo Soma encerrou o acumulado de janeiro a março de 2023 com uma dívida líquida de R$ 675,9 milhões, atingindo 1,0 vez no indicador dívida líquida/Ebitda ajustado LTM (ex-IFRS 16). "Isso demonstra que seguimos firmes no compromisso de desalavancagem em relação ao primeiro trimestre de 2022", destaca o Grupo Soma no documento que acompanha o balanço trimestral.