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Grupo Latam registra lucro líquido de US$ 576 mi no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 18:38:00 Editado em 05.05.2026, 18:47:49
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O Grupo Latam registrou lucro líquido de US$ 576 milhões no primeiro trimestre de 2026. A cifra representa uma alta de 62,1% em relação a igual intervalo do ano anterior.

O Ebitda ajustado atingiu US$ 1,3 bilhão, alta anual de 36,7%, apesar de um impacto de aproximadamente US$ 40 milhões relacionado ao aumento dos preços do combustível durante o período.

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A companhia gerou US$ 391 milhões em caixa, mantendo a liquidez total acima de US$ 4,1 bilhões, ou 27% da receita dos últimos doze meses.

Durante o trimestre, o grupo aumentou sua capacidade em 10,4%, transportando 22,9 milhões de passageiros, aumento de 9,1% em comparação com o mesmo período de 2025. O crescimento foi impulsionado pelo desempenho do segmento internacional e pelo mercado doméstico da Latam Brasil.

O grupo alcançou um fator de ocupação consolidado de 85,3%. Enquanto isso, as afiliadas de carga transportaram mais de 250 mil toneladas durante o período, liderando a temporada de flores da Colômbia e do Equador para os EUA.

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"A Latam iniciou 2026 mantendo a tendência observada em 2025 e consolidando seu desempenho financeiro, com crescimento sustentado em receitas, margens e geração de caixa", afirmou o CFO do Grupo Latam Airlines, Ricardo Bottas. O executivo disse que o avanço do segmento premium e a estrutura de custos eficiente proporcionaram a flexibilidade necessária para gerenciar a volatilidade e a incerteza do combustível para o restante do ano.

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LATAM/BALANÇO/1º TRIMESTRE
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