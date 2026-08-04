Grupo Latam registra lucro líquido de US$ 125 mi no segundo trimestre

O Grupo Latam teve lucro líquido de US$ 125 milhões no segundo trimestre de 2026. A receita cresceu 28%, para US$ 4,2 bilhões.

O Ebitda ajustado atingiu US$ 713 milhões, apesar de um trimestre impactado pelo aumento no preço do combustível. Os custos associados a esse item chegaram a US$ 1,7 bilhão, 93,1% acima de igual período de 2025, enquanto o preço pago, incluindo coberturas, aumentou 81,3%.

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Além disso, a Latam gerou US$ 473 milhões em fluxo de caixa operacional ajustado durante o segundo trimestre e encerrou o mês de junho com US$ 2,7 bilhões em caixa. Considerando suas linhas de crédito comprometidas, a liquidez total chegou a US$ 4,2 bilhões, equivalente a 26,2% das receitas dos últimos doze meses.

Durante o segundo trimestre, o grupo Latam transportou 21,1 milhões de passageiros e aumentou sua capacidade consolidada em 8,9%. Já em relação à taxa de ocupação, alcançou 81,8%.

"Os resultados do segundo trimestre demonstram a solidez estrutural do grupo, assim como a proposta de valor para os clientes e sua capacidade de atuar em um ambiente volátil e incerto", disse o diretor financeiro (CFO) do Latam Airlines Group, Ricardo Bottas.

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Ele afirmou, ainda, que o modelo de negócios "proporcionou a base para manter a rentabilidade mesmo durante um trimestre sazonalmente mais fraco e sob pressões sem precedentes sobre os preços do combustível, com forte impacto sobre os custos do grupo".