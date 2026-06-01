Grupo Hindiana conclui aquisição da Neogrid

O Grupo Hindiana anunciou a conclusão do processo de aquisição da empresa Neogrid. Em dezembro do ano passado, foi a anunciada a intenção de fechar o capital da empresa na Bolsa, a partir de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA).

O processo teve várias etapas e contou com a aprovação de todos os órgãos reguladores.

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O Grupo Hindiana é um ecossistema que investe em empresas inovadoras em diferentes setores como varejo, tecnologia e serviços financeiros, com soluções para a cadeia de distribuição e consumo. Já a Neogrid tem foco em tecnologia e inteligência de dados que desenvolve soluções para a gestão da cadeia de consumo.

A operação, segundo o Grupo Hindiana, vai reforçar ainda mais a estratégia de crescimento sustentável da Neogrid e ampliará sua capacidade de inovação e desenvolvimento tecnológico, sem alterar o foco da empresa, que seguirá atuando - como parte do grupo - com autonomia e aprimorando cada vez mais o relacionamento com clientes e seu direcionamento estratégico.

O Grupo Hindiana diz ainda que a chegada da Neogrid a seu ecossistema também amplia as possibilidades de novos negócios da empresa com as demais do grupo, que já atuam de forma estratégica em diferentes frentes da cadeia de abastecimento e consumo.

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Para o fundador e Chairman da Neogrid, Miguel Abuhab, a operação representa a convergência de visão de longo prazo e valores entre as empresas.

"Tenho certeza de que, como parte do Grupo Hindiana, a Neogrid alcançará um novo e mais alto patamar de excelência. Vamos potencializar o que temos de mais valioso em nossa essência e prosseguir transformando, com ainda mais intensidade, a gestão da cadeia de abastecimento no Brasil e no mundo", diz Abuhab.

O sócio e head de Investimentos do Grupo Hindiana, Maurício Nicoletto, entende que a conclusão da operação cria novas oportunidades de expansão e geração de valor para o mercado. "Estamos felizes e muito animados para trabalhar no fortalecimento de todas as áreas da Neogrid. Queremos potencializar o DNA de inovação e geração de valor da companhia, atuando de maneira próxima com seus clientes e parceiros".