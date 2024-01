Grupo Habitação sobe 0,34% em dezembro ante alta de 0,48% em novembro no IPCA

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Daniela Amorim. Colaborou Flavio Leonel (via Agência Estado)

As famílias brasileiras gastaram 0,34% a mais com habitação em dezembro, uma contribuição de 0,05 ponto porcentual para a taxa de 0,56% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 11. Em novembro, o grupo Habitação havia subido 0,48% e gerado uma contribuição de 0,07 ponto porcentual na taxa geral de 0,28%.

No IPCA de dezembro, a energia elétrica residencial aumentou 0,54%, por conta dos reajustes de 13,00% em Rio Branco a partir de 13 de dezembro e de -1,41% em uma das concessionárias pesquisadas em Porto Alegre a partir de 22 de novembro.

A taxa de água e esgoto subiu 0,85% em dezembro, influenciada por reajustes de 15,76% em Belém a partir de 28 de novembro; de 4,97% em uma das concessionárias pesquisadas em Porto Alegre em 1º de dezembro; e de 10,23% no Rio de Janeiro em 8 de novembro.

O gás encanado subiu 1,25%, por conta do reajuste de 3,30% em São Paulo a partir de 10 de dezembro e do reajuste médio de 0,98% aplicado no Rio de Janeiro em 1º de novembro.