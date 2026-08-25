Grupo FTD compra plataforma de educação digital Estuda.com

O Grupo FTD Educação comprou o controle da Estuda.com, plataforma de tecnologia educacional e cursos preparatórios para Enem e vestibulares. A operação, cujo valor não foi divulgado, teve apoio do fundo de corporate venture capital Rosey Ventures, do Grupo Marista, e foi realizada com recursos da própria FTD Educação.

A aquisição integral da edtech (como são conhecidas as empresas de tecnologia educacional) faz parte da estratégia da FTD Educação de ampliar sua capacidade de atender escolas e estudantes com tecnologias voltadas à aprendizagem e à avaliação escolar.

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A companhia, que já operava a oferta B2B (business to business) da Estuda.com junto a instituições de ensino parceiras desde 2020, passa agora a atuar também no segmento B2C (business to consumer).

Com a transação, a FTD passa a controlar integralmente a Estuda.com, que manterá marca própria, equipe, liderança e modelo de operação.

O fundador da edtech, Carlos Pirovani, continuará à frente da empresa como CEO. Ele é responsável pela estratégia de crescimento do negócio desde 2013, quando a então Estuda Vest foi criada em Cuiabá (MT), com foco na preparação para vestibulares e para o Enem. Atualmente, a plataforma oferece uma gama extensa e variada de recursos, tanto para estudantes quanto para docentes.

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Segundo a FTD, a plataforma possui mais de 1.300 escolas parceiras, já atendeu mais de 14 milhões de estudantes e contabiliza mais de 700 milhões de questões respondidas. Seu banco de perguntas reúne mais de 300 mil itens para os ensinos Fundamental e Médio.

A aquisição também está relacionada à estratégia de investimentos da FTD em inteligência artificial aplicada à educação e à meta da companhia de dobrar seu impacto na educação brasileira e seu tamanho até 2030. O movimento ocorre após a chegada recente de Sandro Bonás ao comando da empresa.