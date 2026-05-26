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Grupo Carrefour Brasil coloca campus corporativo à venda em meio a reorganização administrativa

Escrito por Cecília Mayrink (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 11:38:00 Editado em 27.05.2026, 01:34:08
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O Grupo Carrefour Brasil colocou à venda seu campus corporativo em Tamboré, na Grande São Paulo. A operação é conduzida pelo Carrefour Property, braço imobiliário da companhia.

A operação ocorre em meio a uma reorganização administrativa do Grupo, que prevê a transferência das equipes para novos polos nas regiões da Vila Maria e do Tatuapé, na capital paulista, com o objetivo de integrar áreas como comercial e jurídico. Os valores da operação não foram informados.

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Com a mudança, o campus de Tamboré deixará de concentrar as operações administrativas a partir de agosto. A companhia informou ainda que o imóvel já tem despertado interesse de incorporadoras e investidores e que mantém conversas com diferentes players do mercado. De acordo com o Grupo, já houve propostas para usos como sedes corporativas, condomínios residenciais, centros logísticos e empreendimentos de uso misto.

Como parte da estratégia de divulgação dos ativos disponíveis, o Carrefour Property lançou uma plataforma imobiliária dedicada à venda e ao desenvolvimento de imóveis, integrada ao site da companhia, com informações sobre o campus de Tamboré e outros imóveis em diferentes regiões do País, como localização, metragem e potencial de desenvolvimento. A iniciativa busca ampliar o alcance das oportunidades imobiliárias do Grupo e aproximar investidores nacionais e regionais de forma mais ágil e acessível.

O campus tem cerca de 45 mil m² de terreno, mais de 23 mil m² de área construída e 744 vagas de estacionamento. Segundo a companhia, a venda está inserida em uma revisão do banco de terrenos da companhia, que é composto por 389 imóveis no Brasil. Além do campus, a empresa informou ter identificado mais de 100 oportunidades com potencial de desenvolvimento em seu portfólio imobiliário.

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"Estamos constantemente avaliando nosso portfólio com o objetivo de destravar valor para a companhia, explorando diferentes modelos de desenvolvimento imobiliário e acelerando a monetização de ativos estratégicos", disse Camila Monteiro, diretora de desenvolvimento imobiliário e negócios do Carrefour Property.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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