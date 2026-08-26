Grupo Alimentação e Bebidas cai de 0,57% em agosto ante queda de 0,66% em julho no IPCA-15
Escrito por Equipe AE* (via Agência Estado)
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Os preços do grupo Alimentação e Bebidas caíram 0,57% em agosto, após queda de 0,66% em julho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O grupo deu uma contribuição negativa de 0,12 ponto porcentual para o IPCA-15, que caiu 0,40% no mês.
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Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,97% em agosto, após ter recuado 1,14% no mês anterior.
A alimentação fora do domicílio subiu 0,42%, ante alta de 0,55% em julho.