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Grupo Alimentação e Bebidas cai de 0,57% em agosto ante queda de 0,66% em julho no IPCA-15

Escrito por Equipe AE* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os preços do grupo Alimentação e Bebidas caíram 0,57% em agosto, após queda de 0,66% em julho. Os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), divulgado nesta quarta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O grupo deu uma contribuição negativa de 0,12 ponto porcentual para o IPCA-15, que caiu 0,40% no mês.

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Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve queda de 0,97% em agosto, após ter recuado 1,14% no mês anterior.

A alimentação fora do domicílio subiu 0,42%, ante alta de 0,55% em julho.

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IBGE/IPCA-15/AGOSTO/GRUPOS/ALIMENTAÇÃO
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